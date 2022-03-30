إيطاليا: انخفاض في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا

أكدت إيطاليا أن هناك اتجاها تنازليا مستمر في الوافدين من ليبيا وتونس والجزائر منذ نوفمبر 2021.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، في جلسة استماع أمام لجنة شنغن البرلمانية، اليوم الأربعاء: “إن هذا الميل تكثف بقوة في مارس، عندما سجلنا 437 مهاجراً وافداً من ليبيا، أي أقل من الثلث مقارنة بشهر مارس 2021 عندما بلغ عددهم 1505 شخصاً”.

وأضافت لامورجيزي “لقد شهدنا أيضًا تخفيفًا للضغط من ناحية القادمين تونس، وهو اتجاه بدأ في سبتمبر 2021 وتعزز في الشهرين الأولين من عام 2022، وفي الفترة من 1 يناير إلى 29 مارس، وصل 1494 شخصًا إلى إيطاليا، بينما وصل في الفترة نفسها من العام الماضي 2080 شخصاً، أي بانخفاض بنسبة 27%”.

وتابعت “من الجزائر، سجلنا قدوم 55 وافداً فقط خلال عام 2022 مقارنة بـ 253 في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما لم يصل أحد من هذا البلد في الشهرين الماضيين، وبالحديث عن الهجرات في منطقة المتوسط​​، ففي الفترة من 1 يناير إلى 29 مارس 2022، وصل 6701 مهاجرًا إلى إيطاليا، و3323 نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ، منهم 1595 بعد تدخل سفن المنظمات غير الحكومية، في حين بلغت عمليات الرسوّ الذاتي 3378”.

واستكملت “في عام 2021، وصل ما مجموعه 67477 مهاجراً إلى إيطاليا، ولا يزال غالبية المهاجرين ينطلقون من سواحل ليبيا وتونس، كما أنه في الفترة المشار إليها سلفاً، وصل 4236 مهاجرا من ليبيا، مع زيادة طفيفة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى لعام 2021”.