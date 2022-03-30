وزيرة خارجية السنغال تؤكد للمنقوش مساندة بلادها المسار الديمقراطي في ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية السنغالية عائشة تال صال مساندة بلادها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائها وزيرة الخارجية والاتصال نجلاء المنقوش، على هامش أشغال الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع فيسبوك، الخميس.

وأثنت عائشة على جهود المنقوش من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم بلادها الكامل لرجوع الأمانة التنفيذية لمقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس.

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من جانبها، ثمنت المنقوش موقف السنغال المتضامن والمساند للشعب الليبي، معربة عن تقديرها لقيادتها الرشيدة ودعم بلادها لعودة الأمانة التنفيذية للتجمع ومباشرة عملها من العاصمة طرابلس قريباً.

المنقوش تدعو إلى إحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء

وخلال كلمتها في الدورة، دعت المنقوش إلى الإسراع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة التجمع؛ لمواجهة الأخطار المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة، التي تستهدف عديد الدول.

وأكدت أهمية التجمع في تحقيق السلم والأمن، في هذا الفضاء الذي يضم 25 دولة من دول القارة الأفريقية، وتمسك ليبيا بدورها اتجاه عمقها الأفريقي، مشيرة إلى استعداد الدولة الليبية لعودة هذه المنظمة للعمل من طرابلس، واحتضان أشغالها على كل المستويات، وأن ليبيا تؤمن على ضرورة تحقيق التكامل والتعاون الأفريقي ضمن أجندة التنمية الأفريقية.