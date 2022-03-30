وزير الزراعة بحكومة باشاغا: وقف الصرف على جميع الأبواب باستثناء ” المرتبات والمهايا”

خاطب وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية يونس بوحسن العرفي، وكلاء وزارة الزراعة الثروة الحيوانية، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومنسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات، والمراقب المالي العام للوزارة.

وطالب «العرفي» في قراره المنشور عبر الحساب الرسمي للحكومة الليبية على فيسبوك، كلًا فيما يخصه بـ “الاستمرار في ممارسة مهامه المكلفين بها، وحسب الخطة المستهدفة وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها”.

وقرر الوزير “إيقاف أي تعاقدات بعد تاريخ منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم إبرام أي عقود جديدة”.

وأوضح قرار الوزير ؛ أنه “يتم فورًا وقف الصرف بجميع أوجهه على جميع الأبواب ويستثنى من ذلك الباب الأول بند (المهايا والمرتبات) فقط لا غير، وعلى جميع الموظفين المكلفين بالعمل ضمن الدورة المستندية المتعلقة الصرف أخذ العلم بذلك.