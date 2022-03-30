السفير الألماني: صنع الله والكبير أكدا لي أن مؤسستيهما بحاجة للحماية

وصف ميخائيل أونماخت سفير دولة ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، لقاءه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومع ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بـ “الاجتماعات البناءة”.

وقال أونماخت في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، ” أكد الطرفان أن كلا المؤسستين بحاجة إلى الحماية من أي تسييس، وإلا فإن هناك الكثير على المحك، لأن هذا يتعلق بثروة الشعب الليبي”.

وكان الصديق الكبير قد استقبل، بمكتبه أمس الثلاثاء، السفير الألماني، وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان، أنه خلال اللقاء “تم تبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا للإسهام في مواجهة تلك التداعيات”.

وختم البيان موضحًا أن الاجتماع شارك فيه انيكا انجلز نائبة رئيس البعثة، وارنه شنايدر مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة الألمانية.