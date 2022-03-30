على هامش تجمع دول “س ص”.. المنقوش تلتقي نظيرتها السنغالية في الرباط

العنوان-الرباط

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، بنظيرتها وزيرة الخارجية السنغالية، عائشة تال صال، وذلك على هامش أشغال الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “س ص” حيث تناول اللقاء تطوير وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وبحسب بيان الخارجية أكدت وزيرة الخارجية السنغالية على مساندة بلادها لحكومة الوحدة الوطنية والتمسك بالمسار الديمقراطي ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي، وأثنت على جهود الوزيرة “نجلاء المنقوش” من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم بلادها الكامل لرجوع الأمانة التنفيذية لمقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس.

ومن جهتها ثمنت المنقوش موقف جمهورية السنغال المتضامن والمساند للشعب الليبي معربة عن تقديرها لقيادتها الرشيدة ودعم بلادها لعودة الأمانة التنفيذية للتجمع ومباشرة عملها من العاصمة طرابلس قريبا.