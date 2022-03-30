ليبيا
مدارس تاجوراء تحتفل بمناسبة عيد الطفل
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
30 March, 2022
أحيت مدارس مراقبة التربية والتعليم تاجوراء عيد الطفولة، بتنظيم احتفالات بالمناسبة .
حيث أقيم بمدرسة تاجوراء المركزية احتفالية بالمناسبة حضرها اعضاء المجلس البلدي تاجوراء ومدير مراقبة التعليم ومدراء المدارس ولفيف من الضيوف الكرام، .
وتضمنت الاحتفالية عدد من المناشط واجواء الفرحة وارتسمت البهجة على وجوه الأطفال في هذه المناسبة السعيدة .
وشارك المعلمون والمعلمات رفقة الأطفال في هذه الاحتفالات بالرقص والغناء وتنظيم عدة فعاليات من نشاطات والعاب في هذه المناسبة السعيدة،
ووزعت الهدايا والالعاب على الاطفال وتلاميذ المدارس بهذه المناسبة
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك