 أحيت مدارس مراقبة التربية والتعليم تاجوراء  عيد الطفولة، بتنظيم  احتفالات بالمناسبة .
حيث  أقيم بمدرسة تاجوراء المركزية احتفالية بالمناسبة  حضرها اعضاء المجلس البلدي تاجوراء ومدير مراقبة التعليم ومدراء المدارس   ولفيف من الضيوف الكرام، .
وتضمنت الاحتفالية عدد من المناشط  واجواء الفرحة وارتسمت البهجة على وجوه الأطفال في هذه المناسبة السعيدة .
وشارك المعلمون والمعلمات رفقة الأطفال في هذه الاحتفالات بالرقص والغناء وتنظيم عدة فعاليات من نشاطات والعاب في هذه المناسبة السعيدة،
ووزعت الهدايا والالعاب  على الاطفال وتلاميذ المدارس بهذه المناسبة