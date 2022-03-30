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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 March, 2022

أحيت مدارس مراقبة التربية والتعليم تاجوراء عيد الطفولة، بتنظيم احتفالات بالمناسبة .

حيث أقيم بمدرسة تاجوراء المركزية احتفالية بالمناسبة حضرها اعضاء المجلس البلدي تاجوراء ومدير مراقبة التعليم ومدراء المدارس ولفيف من الضيوف الكرام، .

وتضمنت الاحتفالية عدد من المناشط واجواء الفرحة وارتسمت البهجة على وجوه الأطفال في هذه المناسبة السعيدة .

وشارك المعلمون والمعلمات رفقة الأطفال في هذه الاحتفالات بالرقص والغناء وتنظيم عدة فعاليات من نشاطات والعاب في هذه المناسبة السعيدة،

ووزعت الهدايا والالعاب على الاطفال وتلاميذ المدارس بهذه المناسبة