صنع يبحث تداعيات تأخر ميزانية القطاع على شركة الإنشاءات النفطية

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء. مع مدير الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خير الله صالح تداعيات تأخر ميزانية القطاع.

واستعرض صنع الله وصالح لنشاط العام للشركة. ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها، والسبل الكفيلة بالتغلب عليها ومعالجتها.

واطلع صالح رئيس المؤسسة. على التحديات والعراقيل التي تواجه الشركة بسبب تعطل الميزانيات، وأثرها في تحقيق مستهدفاتها.

وأشار مدير الشركة إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في الشركة على جميع المستويات.

وجدد مصطفى صنع الله، دعم المؤسسة اللامحدود للشركة “الوطنية للإنشاءات النفطية” وجميع شركات القطاع.

وأكد سعي المؤسسة المتواصل. وحرصها على إزاحة كل العراقيل من اجل ضمان استقرار القطاع، واستمرار الإنتاج النفطي وزيادته.