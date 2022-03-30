مكافحة الأمراض: 47 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، إضافة إلى وجود 91 حالة حرجة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 501 ألفًا و657 حالة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 677، عن تعافي 123 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 489 ألفًا و826 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,412.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 7,1%، وذلك بعد فحص 660 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,204,784 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,135,581 شخصًا ، وعدد من حصلوا على الجرعة التعزيزية 92,517 شخصًا.

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