عون: صنع الله يتحدى جميع مؤسسات الدولة المركزي والحكومات ويتعامل كأنه ملك ليبيا

قال وزير النفط والغاز محمد بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، محمد عون إن مصطفى صنع الله يرى نفسه فوق الجميع ويجب تنحيته فورًا.

عون أشار في تصريح لقناة “التناصح” إلى أن مصطفى صنع الله يتحدى كل السلطات في الدولة الليبية، لافتًا إلى أن صنع الله يتبجح بأنه مدعوم من قوى دولية ويستقوي بأطراف خارجية، بالتالي يجب محاسبته وكل من تعاون معه حتى من داخل الحكومة.

وبيّن أن الدبيبة لمس مؤخرًا أن التعامل مع صنع الله لا يجدي نفعًا وليس في الصالح العام، منوهًا إلى أنه أصدر قرارًا قبل يومين بإلغاء تكليف مصطفى صنع الله رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أصدر قرارًا في أكتوبر الماضي بوقف صنع الله عن العمل واحالته للتحقيق ويجب تفعيله.

كما أضاف: صنع الله يتبجح بأنه مدعوم من أمريكا وبريطانيا، وأن لا أحد يستطيع تنحيته من منصب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط. والدبيبة علم الآن أنه لا جدوى من التعامل معه”.

واعتبر أن صنع الله يخالف قانون النفط المعمول به في ليبيا ويصر على التعاقد المباشر مع شركة بتروفاك البريطانية المتورطة في مشاكل بالعراق والإمارات ومحاكم داخل بريطانيا نفسها.

وأكد في الختام على أن صنع الله يتحدى في جميع مؤسسات الدولة المركزي والحكومات يتعامل وكأنه ملك ليبيا.