ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 March, 2022

أطلق ديوان المحاسبة اليوم الأربعاء خطته الاستراتيجية الثالثة 2022 – 2026م بحضور رئيس الديوان “خالد شكشك” و وكيل الديوان “علاء المسلاتي” ومديري الإدارات والمكاتب والفروع بالديوان وبمشاركة الهيئات الداعمة.

وذكر ديوان المحاسبة عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن إطلاق المخطط الاستراتيجي لديوان المحاسبة، تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (براجما) وبرنامج (إدارة المال العام) في ليبيا.

وقال رئيس الديوان خالد شكشك في كلمة له “إن ديوان المحاسبة يعلن اليوم عن خطته الاستراتيجية الثالثة بأدوات مختلفة ومتجددة، وذلك من خلال تقييم تقارير الديوان بإشراف منظمة الأنتوساي، والذي حددت فيه الفجوات ومكامن الخلل، لوضع خطة استراتيجية محكمة”.

وأكد شكشك على أهمية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات، مبيناً أن أي عمل لا يسير وفق خطة واضحة وأهداف لا يمكن أن يكتب له النجاح، وبناء على قناعة الديوان بذلك فقد أطلق خطته الاستراتيجية الأولى من سنة 2014م إلى 2019م، ثم أطلق خطته الثانية من 2019م إلى 2022م، بناء على تقييم الخطة الأولى.