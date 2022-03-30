القطراني لـ عمداء بلديات المنطقة الشرقية: سنتخذ كافة القرارات التي تساعد في حل المختنقات بالبلديات

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني أمس الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء في بنغازي اجتماعًا مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية بحضور عدد من الوزراء.

عمداء البلديات استعرضوا بحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي كافة المشاكل التي يعانون منها في بلدياتهم بسبب قلة الإمكانيات والتخبط الإداري في قرارات وزارة الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال المنتهيو ولايتها، الأمر الذي ترتب عليه تدني في مستوى الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأضاف العمداء أن عدم وجود الإدارة الحقيقة التي تضع الحلول المناسبة والمباشرة لكافة المختنقات كان هو السبب الرئيس في معاناة المواطن وانعدام الخدمات، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات اتصال مباشرة مع المعنيين كالوزراء ومسؤولي القطاعات.

وفي ذات السياق، تحدث الوزراء كلًا فيما يخص وزارته عن رؤيتهم المستقبلية لتحسين خدمات المؤسسات التابعة لوزراتهم، مشددين على ضرورة تواصلهم المباشر مع عمداء البلديات لوضعهم في صورة كل ما يحدث في بلدياتهم.

ومن جهته، ثمن القطراني احترام عمداء البلديات لشرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، مضيفًا بأن مشاكل بلديات برقة كثيرة وأنهم كمسؤولين بالحكومة ما جاءوا إلا لوضع الحلول المناسبة التي تضع حد لمعاناة المواطن، وأن أولى الخطوات لتصحيح الأوضاع هي تفتيت المركزية التي اثقلت كاهل المواطن، إضافةً إلى اتخاذ كافة القرارات التي تساعد في حل المختنقات بالبلديات .

وفي ختام كلمته، أكد القطراني على ضرورة العمل الجماعي لإيجاد الحلول المناسبة،لافتًا إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية رفقة الوزراء لبلديات المنطقة الشرقية للوقوف بشكل مباشر على كل الملاحظات التي قدمها عمداء البلديات.

هذا وحضر الاجتماع وزراء :”الكهرباء عوض البدري،والاتصالات سالم الدرسي ،والزراعة والثروة الحيوانية يونس سالم حسن،و الأشغال العامة نصر شرح البال ،والشباب المهدي شعيب محمد،والموارد المائية محمد عبدالكريم دومة”، ومستشار وزير الحكم المحلي أحمد أبو الخنة.

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