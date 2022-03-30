منحة الأبناء والزوجة عن 6 أشهر ستنفذ مطلع الأسبوع المقبل – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة. إن منحة الأبناء والزوجة عن 6 أشهر ستنفذ مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف جمعة أن المصرف المركزي نفذ منحة الأبناء والزوجة عن أشهر يناير وفبراير ومارس.

وأشار وزير الدولة إلى أن المصرف المركزي نفذ مرتبات شهر مارس لكل العاملين في الدولة.

وأوضح جمعة أن مرتبات العاملين بالخارج عن شهر يناير نفذها المركزي يوم أمس الثلاثاء.

وأكد وزير الدولة. أن منح الطلبة الدارسين بالخارج لأشهر يناير وفبراير ومارس ستنفذ هذا الأسبوع.

ولفت جمعة إلى أنه ستصرف 6 أشهر من منحة بدل إيجار للمهجرين في غضون أسبوع.