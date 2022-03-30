تراجع أعداد المهاجرين لم يبدد مخاوف الإيطاليين من الوضع في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن ليبيا لا تزال تمثل مصدر قلق مشترك بالنسبة لبلاده وألمانيا، بسبب تطورات المشهد في البلد المتوسطي.

وأضاف دي مايو، في لقاء صحافي في السفارة الإيطالية ببرلين، أن الاهتمام لم يقل فيما يتعلق بالجناح الجنوبي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا هو مدعاة للقلق مستقبلا.

في الأثناء، كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي عن تراجع أعداد المهاجرين غير القانونيين الوافدين على سواحل بلادها انطلاقًا من ليبيا وتونس والجزائر بشكل مستمر منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

وذكرت لامورغيزي أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بلادها من ليبيا كان نحو 437 مهاجرًا إذ يمثل هذا العدد أقل من ثلث عدد الوافدين في نفس الشهر خلال العام الماضي، وفق ما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

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