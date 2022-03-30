يطالب إيقاف أي تعاقدات بعد تاریخ منح الثقة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

طالب وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس بوحسن العرفي. إيقاف أي تعاقدات بعد تاریخ منح الثقة للحكومة الليبية وعدم إبرام أي عقود جديدة.

وشدد العرفي على ضرورة إيقاف الصرف فورا بجميع أوجهه وعلى جميع الأبواب ويستثنى من ذلك الباب الأول بند (المهايا والمرتبات ) فقط لاغير.

وأكد وزير الزراعة على جميع الموظفين المكلفين بالعمل ضمن الدورة المستندية المتعلقة بالصرف أخذ العلم بذلك.

وطالب وكيل الوزارة ومدراء الإدارات. الاستمرار في ممارسة مهامهم المكلفين بها. حسب الخطة المستهدفة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة والمعمول بها.