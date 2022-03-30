بوشناف يبحث مع السفير الألماني سبل معالجة الأزمة الليبية ودور ألمانيا في ذلك

التقى مستشار الأمن القومي إبراهيم بو شناف بالسفير الألماني في ليبيا “ميخائيل أونماخت” لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع السياسية.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال”، فقد شهد اللقاء تدارس التحديات التي يواجهها المشهد الليبي وآليات حلها والعلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي فضلًا عن حيثيات المشهد السياسي الحالي.

وركز الجانبان على إمكانية التوافق بين جميع الأطراف بعد حالة الانسداد التي اكتنفت المشهد السياسي في ليبيا والمضي قدمًا في اتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت قريب، فضلًا عن بحث سبل حل الأزمة الليبية ومساهمة ألمانيا في دعم جهود الحل.