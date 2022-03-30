الوافي: على باشاغا ووزرائه التعهد بعدم الترشح للانتخابات

قال المترشح الرئاسي الشريف الوافي إن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أسرفت في غيها.

ورأى الوافي في تصريحات تلفزيونية أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لم يجد قبولاً في الشارع الليبي، الذي كان يأمل أن يتغير المشهد الحالي المنقسم بين حكومة الدبيبة وباشاغا.

وأضاف المترشح الرئاسي أن باشاغا اختار حكومته الموسعة بالإملاءات، وطالبه بأن يؤكد بصراحة أكثر ويجدد تعهده بالموعد المحدد للانتخابات بعد 14 شهرًا، وأنه لن يدخل العملية الانتخابية هو ووزراؤه، وأن يسلم السلطة في الموعد ذاته حتى لا يصل إلى حجة أن المدة لم تكن كافية بسبب عرقلة حكومة الوحدة.

واعتبر الوافي البرنامج الذي قدمه باشاغا إلى مجلس النواب برنامجًا توسعيًا لا يوحي بأنه سيسلم السلطة في فترة معينة، مردفا: “الجميع قد تناسوا مسألة الانتخابات، ونطالب المفوضية العليا للانتخابات بالعمل من خلال مكاتبها لدعم العملية الانتخابية”.

وحذر المترشح الرئاسي من الوصول إلى لحظة ما يتم فيها التحجج بضيق الوقت والتذرع بالقوة القاهرة وما شابه ذلك من مبررات.