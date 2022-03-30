ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 March, 2022

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الأربعاء ،اجتماعًا مشتركًا مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي ،بحضور لجنة فلترة ملفات مرضى ضمور العضلات.

هذا وأكد أبوجناح على أن وزارة الصحة أولت اهتمامًا بالغًا بمعالجة ملف مرضى ضمور العضلات، الأمر الذي أفضى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر، خلال اليومين الماضيين للشروع في إيفاد الحالات وفق الميزانية التي رصدتها حكومة الوحدة الوطنية لعلاج مرضى ضمور العضلات.

كما أعرب أبوجناح عن حرصه على حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في الحصول على خدمات طبية لائقة، وعبر عن أسفه لتأخر معالجة ملف مرضى ضمور العضلات كل هذه السنوات.

وأشار وزير الصحة المكلف إلى أن اللجنة التي أوفدت لمصر خلال المدة الماضية برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، وكذلك اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة، قدمتا مجهودات وطنية مخلصة، أفضت إلى إبرام مذكرة التفاهم التي ستكفل إيفاد مرضى ضمور العضلات للعلاج بالخارج.

وأعلن أبوجناح أن حكومة الوحدة الوطنية مستعدة لمعالجة هذا الملف، وقد بدأت وزارة الصحة فعليًا في التنسيق مع دولة مصر لإيفاد أول عشر حالات ،مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الصحة مع المركز الطبي العالمي، ستكفل حصول المرضى الليبيين على أعلى مستويات الرعاية الطبية بالاستناد إلى البنود التي تضمنتها المذكرة، فضلًا عن الاتفاقية التي ستبرم بين الطرفين الليبي والمصري خلال اليومين القادمين.

وتعهد أبوجناح بأن وزارة الصحة، ستواصل المضي قدمًا نحو حلحلة المشاكل التي يعانيها المرضى الليبيين في الداخل والخارج، معربًا عن أسفه لما وصل إليه حال المرضى الليبيين بالخارج نتيجة للعشوائية التي سادت هذا الملف مخلفة وراءها فسادًا كبيرًا.

وعلى نحو متصل، قال رمضان أبوجناح ” إن الاعتماد بشكل أساسي على علاج الليبيين من خلال الإيفاد للخارج، نسف كل الجهود التي كان من الضروري بذلها لتطوير القطاع الصحي في ليبيا وتحسين الخدمات الطبية بالداخل ودعمها”.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف على أن الاستثمار الحقيقي في قطاع الصحة يكمن في تنمية مهارات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، ومنحهم حقوقهم في الحصول على برامج تدريبية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار كان سيحقق تعافيًا حقيقيًا لقطاع الصحة وسيخلق نوعًا من التنافس المطلوب داخل القطاع إذا ما تم العمل على تحقيقه، إلا أن المسؤولين على القطاع كانوا عائقًا أمام تطوير مهارات العاملين فيه، في الوقت الذي كانت فيه الكوادر الطبية تستحق أن تمنح امتيازات وتقدير جزاء الجهود التي تبذل على مدى العشر سنوات الماضية.