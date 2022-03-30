محلل سياسي: ليبيا تعاني من فوضى حزبية وغالبيتهم مجرد صفحات على فيسبوك

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد صالح أن ليبيا تعاني من فوضى حزبية، حيث تم ترخيص أكثر من 120 حزبًا، وغالبيتهم مجرد صفحات على فيسبوك وليس لها أعضاء أو برنامج، وبالتالي لا يمكن احتسابهم على المشهد السياسي الليبي.

صالح قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن المستشارة الأممية لم تحقق شيئًا حتى الآن منذ تعيينها، ولذلك تسعى لتنفيذ أي شيء قبل مغادرة المنصب في أبريل القادم، في محاولة لاستعادة زمام المبادرة والتي تسعى من خلالها للبقاء في المنصب أو تعيينها رسميا مبعوثة أممية.

وأردف أن اللقاءات التي تعقد مع الأحزاب لا تعدو كونها مشاورات سياسية ولن تستطيع أن تحدث أي ضغط على الأرض، لاعتبارات أهمها أن الأمر الواقع يتجه نحو تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب وأن أي مساعٍ لا تدعم ذلك تعد خطوطًا موازية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية