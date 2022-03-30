الصفراني: حل حالة الجمود السياسي موجود.. وويليامز وصلت إلى طريق مسدود

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني أن السبيل للخروج من حالة الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا يكمن في التعديل الدستوري الثاني عشر أو مبادرة مجلس النواب التي أفضت إلى تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور يطرح للاستفتاء في وقت لاحق، وهي أفضل تسوية يمكن تنفيذها ويمكن أن تقود البلاد إلى الانتخابات.

ورأى الصفراني، في تصريحات لوكالة “نوفا“، أن مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز وصلت إلى طريق مسدود.

وتتوافق وجهات نظر الصفراني بشأن ويليامز مع ما جاء في حديث عضو مجلس النواب علي الصول لصحيفة “الشرق الأوسط”، قبل أيام، والذي ذكر فيه أن ويليامز لا ترغب في استقرار ليبيا عبر دستور يشرع اختصاص كل السلطات ويكفل حقوق كافة المواطنين.

وكان المترشح الرئاسي ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قد أشار إلى أن ويليامز حكمت على نفسها بالفشل بسبب سلوكها الطريق الخطأ الذي يبدو أنه خيارٌ بريطانيٌ مدعومٌ من واشنطن بهدف خدمة أجندة خاصة، مبني على فرضية استمرار ضعف مجلس النواب واستحالة توافقه مع مجلس الدولة، الذي ظل قائمًا لسنوات.

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