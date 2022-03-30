القطراني يطلع على سير عمل مشروع إنشاء صالة ركاب مطار بنينا الدولي

اطلع نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني على سير عمل مشروع إنشاء صالة ركاب مطار بنينا الدولي، وذلك خلال إجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير المواصلات حكيم الغزوي.

وناقش القطراني خلال الإجتماع الذي حضره عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه المشروع وآليات تذليلها بعد إطلاعه على نسبة الإنجاز وما تبقى لإستكمال كافة مراحله بما يخدم المواطنين.

وفي ذات السياق، أكد بوجواري أن افتتاح صالة ركاب مطار بنينا وتجهيزها بأحدث الأجهزة سيكون في أجل أقصاه منتصف شهر مايو القادم .

ويذكر بأن هذا المشروع تم التعاقد عليه بنظام الـ (BOT) مع مصرف التجارة والتنمية، وذلك لاستثماره مدة من الزمن ومن ثم تعود ملكيته كاملة للدولة الليبية.