السيسي والبرهان يطالبان بضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في مدى زمني محدد، تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة.

جاء تجديد المطالبة المصرية السودانية ضمن بيان مشترك بين البلدين، إثر زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى مصر العربية -الأربعاء.

وجاء في البيان الذي أعقب جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، تشديد الجانبين على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد السيسي والبرهان على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي، بأن تتفق الأطراف كافة “على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية”، إضافة لأهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية والتزامها بمسؤولياتها.

وأشار الجانبان إلى ضرورة استمرار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في عملها، والتزام جميع الأطراف “بوقف الأعمال العسكرية، حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها”.

وتجدر الإشارة إلى وجود آلاف العناصر الأجنبية المسلحة في ليبيا، ومنها تشكيلات تنتمي للمعارضة السودانية والتشادية، علاوةً على وجود قوات المرتزقة السوريين التي جلبتها تركيا إلى غرب البلاد، بعد تجنيدها واستغلال الظروف التي تمر بها سوريا، فيما نفى السودان مراراً وتكراراً أن الجماعات المسلحة السودانية تتبعها أو لها سيطرة عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية