الزادمة: سنضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمنطقة الجنوبية

زار نائب رئيس مجلس الوزراء سالم معتوق الزادمة، اليوم الأربعاء، بلدية بنت بية، رفقة لفيف من وزراء الحكومة.

وتفقد الزادمة، خلال الزيارة مستشفي بنت بيه القروي وغيرها من مرافق البلدية، حيث وعد بتضمين مخرجات هذه الزيارة ضمن برنامج الحكومة لدعم البلدية وتوفير احتياجاتها المعيشية والعمل على وضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى القروي، والاهتمام المباشر والسريع بكوادره الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الوزرات المعنية لسد العجز التخصصي واللوجستي للوصول به الى مستشفي عام بكامل مرفقاته في اقرب الآجال.

كما اثنى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء على جهود جميع مكونات هذه البلدية العريقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة و دعمهم للتوافق واللحمه الوطنية واعلاء مصلحه ليبيا فوق كل إعتبار.