مصر والسودان تشددان على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها

العنوان – القاهرة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان في بيانًا مشتركًا بعد عقد جلسة مباحثات منفردة على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي).

ودعا السيسي والبرهان جميع الأطراف الليبية أن تتفق مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وشدد الجانبان كذلك على أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها.

كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية .

وطالبوا بضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.