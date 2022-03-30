مدير إدارة التدريب يجتمع بضباط التدريب بكافة وحدات القوات المسلحة

اجتمع مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة اللواء صالح بوعبودة مع ضباط التدريب بالرئاسات والإدارات والهيئات ووحدات القوات المسلحة.

هذا ويأتي الاجتماع تأكيد على تنفيذ توجيهات وتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس الاركان العامة بشأن تنظيم التدريب وتنفيذ الخطة الاستراتيجية بجميع الحدات وذلك للرفع من كفاءتها ومواكبة التطور في جميع التخصصات فضلا عن مناقشة توفير أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات التعليمية بالقوات المسلحة وأختيار المعلمين الاكفاء لتنفيذ الخطط التدريبية.