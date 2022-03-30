المنقوش تبحث تطوير العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السنغال

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، نظيرتها وزيرة الخارجية السنغالية “عائشة تال صال” على هامش أشغال الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.

وحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تناول اللقاء تطوير وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السنغالية على مساندة بلادها لحكومة الوحدة الوطنية والتمسك بالمسار الديمقراطي ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي.

وأثنت الوزيرة السنغالية على جهود “المنقوش” من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم بلادها الكامل لرجوع الأمانة التنفذية لمقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس.

ومن جهتها، ثمنت المنقوش موقف السنغال المتضامن والمساند للشعب الليبي معربة عن تقديرها لقيادتها الرشيدة ودعم بلادها لعودة الأمانة التنفيذية للتجمع ومباشرة عملها من العاصمة طرابلس قريبا.