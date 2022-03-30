صنع الله يبحث مع وفد من أعيان بلدية زلة حل مشكلة نقص الوقود بالبلدية

ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء وفدًا من أعيان بلدية زلة ضم كل من المستشار الساعدي امبارك الفقيه، وإبراهيم صالح، ومدير مكتب شباب زلة علي الساعدي ، وعضو المكتب إبراهيم محمد، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الأوضاع داخل بلدية زلة، كما تقدّم وفد أعيان زلة بمجموعة من المطالب لحل بعض المختنقات والتي منها إنشاء محطة للوقود، حيث أن المنطقة تعاني من نقص شديد في الوقود لوجود محطة واحدة فقط، بالإضافة الى بعض المطالب المتعلقة بدعم شباب الأندية، وتوفير بعض سيارات الخدمات والاطفاء بشكل عاجل.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاني من نقص في الإمكانيات والميزانيات لتسيير أعمال القطاع، الأمر الذي أثر سلبًا على تنفيذ العديد من برامج التنمية المستدامة، مبينًا أنه في حال اعتماد الميزانيات اللازمة، سيتم تنفيذ جل هذه المطالب، وذلك استمرارًا لدور المؤسسة في تحقيق التنمية المكانية بالمناطق المجاورة لعملياتها.

بدورهم، أثنى الحاضرين على دور المؤسسة ورئيسها في الحفاظ على وحدة قطاع النفط والاستمرار في الإنتاج رغم شح الميزانيات والصعوبات الجمة التي تحول دون الوصول إلى معدلات إنتاج عالية وخاصة في ظل الأسعار المرتفعة حاليًا والتي ستساعد في توفير الأحوال الكافية للدفع بعجلة التنمية في البلاد.

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