الديوان يطلق خطته الاستراتيجية الثالثة 2022 – 2026

أطلق ديوان المحاسبة الأربعاء، الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان 2022 ـ 2026، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج إدارة المال العام في ليبيا.

وأوضح رئيس الديوان خالد شكشك في كلمة له، أن إطلاق الخطة جاء من خلال تقييم التقارير التي أعدها الديوان بإشراف منظمة الأنتوساي، والتي حددت مكامن الخلل، لافتاً إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات.

وأكد وكيل الديوان علاء المسلاتي من جهته، أن العمل الرقابي يحتاج إلى مشروع متكامل ومترابط، مشيراً إلى أن البناء المؤسسي في الديوان يعتمد على الجانبين الرقابي والمؤسسي، الذي يتم تقييمه من خلال معايير عالمية للوصول إلى الهدف المنشود.

جدير بالذكر أن ديوان المحاسبة أطلق خطته الاستراتيجية الأولى من سنة 2014 إلى 2019، ثم أطلق الثانية من 2019 إلى 2022 بناء على تقييم الخطة الأولى.

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