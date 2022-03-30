الدبيبة يشكّل لجنة من المتطرفين والمحرضين على التفجيرات لتنفيذ خطته

أعلنت منصة “حكومتنا” التي يرأسها وزير الدولة لما يسمى “الاتصال والشؤون السياسية” وليد اللافي الحكومة منتهية الولاية، تسليم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لتنفيذ ما يسمى “خطة عودة الأمانة للشعب”.

وتختص اللجنة المشكلة، بحسب ذات المنصة، بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.

وشدّد الدبيبة على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية، منوهاً بأن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة.

وأكد أعضاء اللجنة، بحسب المنصة، “حرصهم على النجاح في هذه المهمة التي وصفوها بالوطنية، مؤكدين التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات”.

ويترأس اللجنة “أشرف بلها، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل”.

الجدير بالذكر أن معظم المتواجدين في اللجنة من التيار المتشدد الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني والموالين لتنظيم ما يسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي” الإرهابي.