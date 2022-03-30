السيسي والبرهان يؤكدان على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا في مدى زمني محدد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي للبرهان في قصر الاتحادية بالقاهرة، وشددا خلال الاجتماع على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الجانبين شددا على ضرورة أن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأعرب السيسي والبرهان عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، مؤكدين على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.