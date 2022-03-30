وليامز تشدد على تحقيق نسبة 30٪ بشأن مشاركة المرأة في السياسة

العنوان – طرابلس

شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء على الحاجة إلى تحقيق نسبة 30٪ بشأن مشاركة المرأة في السياسة بل وبنسب أعلى.

وأوضحت وليامز في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” خلال لقائها رئيسة حزب الميثاق الوطني انتصار بن عاشور أن للمراة دور هام الذي يمكن أن تلعبه المرأة في صنع القرار والمصالحة الوطنية.

وأضافت أنها ناقشت مع بن عاشور زملائها عمر الخوجة وغفران بيوك وأمل السويسي أهمية دور الأحزاب السياسية.

وأكدت مستشارة الأمين العام أنها بحثت كذلك خلال اللقاء مشاركة المرأة في العملية السياسية الليبية.

وقالت :”استمتعت إلى إيجاز عن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسجيل الأحزاب وتوعية الناخبين”.