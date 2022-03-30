الدبيبة يسلم مسودة قانون الانتخابات

أخبار ليبيا 24

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي أعدتها اللجنة الوزارية. للجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن اللجنة المشكلة تختص بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية.

ونوّه الدبيبة بأن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية. في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة، وفق قوله.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة حرصهم على النجاح في هذه المهمة التي وصفوها بالوطنية. مؤكدين التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات.

ويترأس اللجنة أشرف بلها، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر. وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي. وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل.