بليحق: كل مصروفات الحكومة منتهية الولاية عقب تشكيل حكومة جديدة تعد مخالفة للقانون باستثناء بند المرتبات

أوضح الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، أنه لم يصدر أي قرار بخصوص تشكيل لجنة وفق مقترح ستيفاني باستثناء البيان الصادر مؤخرا عن 76 نائبا، والذي يشكل التوجه العام لعدد من النواب.

بليحق، وفي تصريحات صحفية، قال: “حتى الآن لم يصدر عن رئاسة البرلمان أي معلومة عن موعد جلسة قريب، ولا مؤشر لذلك”.

وتابع: “كل مصروفات حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية عقب تشكيل حكومة جديدة تعد مخالفة للقانون باستثناء بند المرتبات، ومصروفات الحكومة الجديدة تُقرّر بعد تسلّمها مقارها ومباشرتها عملها”.