ترحيل 119 لاجئاً من ليبيا إلى رواندا

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن إجلاء 119 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا الثلاثاء.

وأشارت المفوضية إلى أن اللاجئين المُرحّلين من جنسيات إريتريا والسودان وجنوب السودان والصومال، كانوا يقيمون في مناطق حضرية من طرابلس، بينما كان البعض الآخر محتجزين تعسفاً.

وأضافت المفوضية في بيان، أن المجموعة التي تم إجلاؤها ستنضم إلى 269 لاجئاً في راوندا، في إطار آلية المرور العابر الطارئ، حيث يحصلون على المأوى والغذاء والرعاية الطبية والدعم النفسي.

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