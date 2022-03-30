نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث آليات استكمال مشروع صيانة المدينة الرياضية بشكل عاجل

إطلع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني اليوم الأربعاء على مستجدات العمل في مشروع تأهيل وتطوير المدينة الرياضية ببنغازي، وذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بوفد من المكتب الاستشاري الألماني المشرف على المشروع، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وعضو المجلس ادريس غيث .

وجاء هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماع القطراني الأول المنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 مع ذات الوفد حيث تم في هذا الإجتماع الإطلاع على ملف المشروع بجميع جوانبه الفنية والإدارية والمالية والقانونية، وأبرز المشاكل والعراقيل التي قد تواجه.

وشدد القطراني على ضرورة البدء في تنفيذه على وجه السرعة وبمواصفات تتماشى مع التطور الحاصل في المرافق الرياضية على مستوى العالم.