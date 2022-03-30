اللافي يبحث مع سفير بنجلاديش مد ليبيا بالعمالة الماهرة

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا وعضو منظمة التعاون الإسلامي، “شميم الزمان”، لبحث آفاق التعاون في عديد المجالات بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد سفير البنجلاديش، قدرة بلاده على مد ليبيا بالعمالة الماهرة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، ودعم القطاع الصحي بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، التأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة المبرمة بين ليبيا وبنغلاديش، ومنها اتفاقيات التبادل التجاري والاقتصادي.