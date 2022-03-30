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استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رئيس نقابة محامي طرابلس سليمان العزابي. وعضوي مجلس النقابة علي مروان وعادل العلاقي، وممثل نقابة محاميي طرابلس لدى النقابة العامة للمحاميين على مستوى ليبيا عبد الله الجربي. بحضور عضو الإدارة القانونية بالمؤسسة أشرف بالحاج .
وأعربت نقابة محامي طرابلس خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، عن جاهزيتها لتقديم الدعم الكامل واللامحدود. والمشورة القانونية السليمة والنافعة للمؤسسة فيما يخص الأعمال والإجراءات والاتفاقيات القانونية المتعلقة بأعمال قطاع النفط.
كما أثنى ممثلو النقابة، على دور المؤسسة ورئيسها في الحفاظ على استمرار إنتاج النفط مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية. وإداراتها الحكيمة للقطاع والحفاظ على وحدته والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، ولتخطيها التحديات و الصعوبات التي واجهتها كافة.
من جانبه، أوضح صنع الله، حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط الليبي. وأبرزها عجز القطاع عن التطوير وزيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريعه وسداد أجور عامليه، بسبب قلة التمويل وشح الميزانيات. مؤكدًا أنه على الرغم من كل هذه التحديات إلا أن المؤسسة ملتزمة وحريصة على الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي، مشيدا بجهود المستشارين والقانونيين بالقطاع ”.
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