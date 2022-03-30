النمروش يبحث مع قيادات الجمارك بالمنطقة الغربية سبل مكافحة التهريب

بحث آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي صلاح النمروش مع عدد من قيادات مصلحة الجمارك، الآليات الكفيلة بتنفيذ خطة التأمين للمنطقة.

وشارك في الاجتماع، سليمان علي سليمان مدير مصلحة الجمارك، والعميد رضاء أوهيبة، مدير إدارة التدريب والدراسات الجمركية، والعميد سالم البصير مدير الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك، والعميد مراد العالم مدير الإدارة العامة للمكافحة والرائد محمد حسين مدير الدعم المركز فرع الزاوية .

وبحث الاجتماع الآليات الكفيلة بتنفيذ خطة التأمين للمنطقة، والسبل الضامنة لتحقيق التعاون المشترك والفعلي المثمر لمكافحة التهريب بشتى أنواعه، وفرض هيبة وسيادة الدولة على كامل أراضيها ومنافذها البرية الغربية .