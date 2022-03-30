المنفي يبحث مع الحضيري ملف الاستثمارات الليبية في مصر

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع مدير عام الشركة الليبية للاستثمار حامد الحضيري، ملف الاستثمارات الليبية في مصر، واستعراض إجراءات الشركة، خاصة ما يتعلق باستثماراتها ومساهماتها في تعزيز قدرات الاقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في القاهرة؛ لبحث أوضاع الشركة، وجهود تطويرها وسبل حلحلة الإشكاليات التي تواجهها، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

كما ناقش المنفي مع مدير عام الشركة، «سبل دعم خططها وبرامجها للارتقاء بالقدرات والإمكانات، حتى تتمكن من أداء مهامها وتسهم في تحقيق النقلة الاقتصادية والاستثمارية المرجوة».

– المنفي يبحث إجراءات استرجاع أصول «الليبية للاستثمار»

– رئيس مؤسسة الاستثمار يطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لحماية أصولها في الخارج

وقبل يومين، اجتمع المنفى مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، واطلع على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة، والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يلتقي مدير عام الشركة الليبية للاستثمار حامد الحضيري في القاهرة. (الإنترنت)