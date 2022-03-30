تحركات مسلحة في طرابلس.. والحكومة تنفي إخلاء مقر رئاسة الوزراء

شهدت طريق السكة في العاصمة طرابلس تجمعاً لرتل سيارات مسلحة تحمل مدافع رشاشة، تسبب في إغلاق الطريق المؤدي لرئاسة الوزراء، في الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية الأنباء التي تم تداولها عن إخلاء مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

كما تداولت صفحات عدة مقاطع فيديو تُظهر انتشار مسلحين ملثمين بزي عسكري على طول شارع عمر المختار طرابلس، فيما لم ترد أي أنباء بعد عن حصول اشتباك أو إطلاق نار حتى هذه اللحظة أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة.

وتشهد العاصمة طرابلس توترات أمنية من حين لآخر، منذ أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، الذي أعلن عن تصميمه على دخول العاصمة، فيما ترفض حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

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