حكومة الوحدة الوطنية تعلن توحيد الجهود لإنجاح الانتخابات

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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية. أنه تم أمس الثلاثاء الاتفاق على توحيد الجهود لإنجاح الانتخابات.

وأكدت الحكومة أنه تم عقد اجتماعات موسعة مع اللجنة الوزارية. ووزارتي التربية والتعليم والداخلية، بشأن توحيد الجهود لإنجاح الانتخابات في حال تسلم القانون اللازم.

وأشارت إلى أن الاتفاق تم عقب اجتماع وزير الاتصال وليد اللافي. ووزير شؤون مجلس الوزراء عادل جمعة. مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأفادت أنه تم أيضًا الاتفاق على التعاون بين وزارة الحكم المحلي. والمفوضية بشأن الانتخابات البلدية. والتنسيق لإجراء المحاكاة الانتخابية المزمع تنفيذها في شهر مايو المقبل