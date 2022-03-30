الزادمة: الحكومة الليبية من مهامها إرساء دعائم الاستقرار والسلام من خلال المصالحة الوطنية الشاملة

عقد نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة لقاء مع مهجري مدينة مرزق للاستماع إلى معاناتهم ومشاكلهم وحلحلتها، والعمل على رجوعهم إلى بيوتهم، من أجل تحقيق الاستقرار والمحافظة على النسيج الاجتماعي، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية في فزان.
وأضاف أن الحكومة الليبية من مهامها إرساء دعائم الاستقرار والسلام من خلال المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر، والعمل على حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار، وتقريب وجهات النظر، ونشر قيم التسامح والوئام المجتمعي، حتى تكون هناك أرضية صلبة لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أنها لم تعالج قضاياهم ومشاكلهم بل على العكس تمامًا تم تعطيل المساعدات، ومنح بدل الإيجار ليجدوا أنفسهم في مختنقات وأزمات معيشية غاية في القسوة.
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