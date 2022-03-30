مؤسسة النفط: نقابة محامي طرابلس جاهزة لتقديم الدعم القانوني لإجراءاتنا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إن نقابة محامي طرابلس أعربت عن جاهزيتها لتقديم الدعم الكامل واللامحدود والمشورة القانونية السليمة والنافعة للمؤسسة فيما يخص الأعمال والإجراءات والاتفاقيات القانونية المتعلقة بأعمال قطاع النفط.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله رئيس نقابة محامي طرابلس سليمان العزابي، وعضوي مجلس النقابة علي مروان وعادل العلاقي، وممثل نقابة محامي طرابلس لدى النقابة العامة للمحاميين على مستوى ليبيا عبد الله الجربي، بحضور عضو الإدارة القانونية بالمؤسسة أشرف بالحاج، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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ونقل البيان عن ممثلي نقابة المحامين ثنائهم على «دور المؤسسة في الحفاظ على استمرار إنتاج النفط مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية، وإداراتها للقطاع والحفاظ على وحدته والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، وتخطيها التحديات والصعوبات التي واجهتها كافة».

من جانبه، أوضح صنع الله حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، وأبرزها عجز القطاع عن التطوير وزيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريعه وسداد أجور عامليه، بسبب قلة التمويل وشح الميزانيات، لكنه أكد أن «المؤسسة ملتزمة وحريصة على الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي».