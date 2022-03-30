قائد إيريني: خطة تدريب حرس السواحل والبحرية الليبية جاهزة

أعلن الأدميرال ستيفانو توركيتّو قائد عملية إيريني في البحر المتوسط، عن جاهزية خطة تدريب جديدة لتدريب خفر السواحل الليبي وكذلك القوات البحرية.

وأضاف توركيتو خلال حوار أجرته معه وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن الخطة التدريبية في انتظار الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الخطة من المهام الثانوية للبعثة، التي ستُكمل -الخميس- عامها الثاني.

وصُممت الخطة “لتطوير القدرات الليبية في العمليات والصيانة والتدريب واللوجستيات، لأجل تحسين التنمية المتوسطة وطويلة الأجل واستدامة الوظائف التشغيلية لخفر السواحل والبحرية”- وفقاً لما جاء في تصريح توركيتو.

كما تهدف الخطة أيضاً إلى تطوير قدرات خفر السواحل والبحرية وتدريبهم لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة، الذي يهدد وقف إطلاق النار، وتهريب الوقود وكل ما يتعلق بالنفط، حيث تجرى حالياً دراسة أوروبية لجعل إجراءات مكافحة تهريب النفط الليبي أكثر حزماً، لمراقبة أي صادرات غير مشروعة – وفقاً لوثيقة إيريني.

وأشار قائد إيريني إلى أنه قد تم إرسال الوثيقة مؤخراً إلى الدول الأعضاء لمشاركتها والموافقة عليها، وفي حالة الموافقة يمكن مشاركتها لاحقاً مع الحكومة الليبية، حتى تتمكن من تقييمها وإصدار طلب رسمي كما هو مطلوب بموجب لائحة صندوق المرفق الأوروبي للسلام، عندما تُستخدم لتقديم المساعدة إلى دول ثالثة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إطلاق عملية إيريني في شهر أبريل من عام 2020، لم تبدأ إيريني بمكافحة الاتجار بالبشر، التي لا يمكن أن تتحقق قبل الاتفاق مع الحكومة الليبية وبناءً على طلبها، “وذلك بسبب استمرار الجمود السياسي في ليبيا” – حسب وصف قائد عملية إيريني.

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