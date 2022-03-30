بلينكن يبحث مع تبّون الخلاف الجزائري ـ المغربي حول الصحراء

أشاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الجزائر أمس، عقب محادثات جمعته بالرئيس عبد المجيد تبون، بـ«متانة العلاقات الجزائرية – الأميركية». وأكدت مصادر قريبة من الحكومة أن المباحثات تركزت أساساً على الخلاف الجزائري – المغربي حول الصحراء، والحرب في أوكرانيا، ومحاربة الإرهاب في الساحل.

وقال بلينكن في تصريحات مقتضبة لصحافيين؛ بمقر السفارة الأميركية في الجزائر العاصمة قبيل استقباله من طرف تبون، إن «العلاقات بين بلدينا قوية جداً»، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية «كانت تقدر بـ1.2 مليار دولار في بداية أزمة (كوفيد19)، وقدرت بنحو 2.2 مليار دولار بنهاية 2021، لكننا نصبو إلى بلوغ 6 مليارات دولار، كما نسعى أيضاً إلى تبادل الخبرات في مجالات أخرى»، معلناً أن الولايات المتحدة ستكون ضيف شرف «معرض الجزائر الدولي» المرتقب في يونيو (حزيران) المقبل، والذي ينظم كل سنة.

وبحسب المصادر ذاتها، التي تابعت لقاء وزير الخارجية الأميركي بالرئيس تبون، فقد جرت الإشارة في المحادثات إلى «تطابق وجهات النظر بخصوص قضايا عدة، منها ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا، والتصدي للإرهاب في الساحل، ومواصلة دعم الحكومات المحلية في مسعى مراقبة الحدود وتنمية المناطق الفقيرة». كما أشاد المسؤول الأميركي، الذي رافقه صحافيون من 12 مؤسسة إعلامية أميركية، بالتعاون مع الجزائر في مجال محاربة المتطرفين المرتبطين بتنظيم «داعش»، وعناصر «القاعدة» الذين ينشطون في منطقة الساحل.

كما جرى الحديث عن الحرب في أكرانيا؛ «إذ حرص بلينكن على التأكيد أن روسيا هي الطرف المعتدي، وعليها أن توقف عدوانها على أوكرانيا». ونقل عن بلينكن أيضاً أن الحكومات الغربية «ستتخذ مزيداً من العقوبات لثني موسكو عن مواصلة احتلال أوكرانيا». والتزمت الجزائر الحياد في هذه الأزمة، وهي حليف تاريخي كبير لروسيا؛ اعتمدت النهج الاشتراكي منذ استقلالها عام 1962. كما نقل بلينكن للجزائريين، حسب المصادر نفسها، «رغبة الولايات المتحدة في إنهاء التوتر بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء». وأبدى مخاوف من «تأثير هذا التوتر على إمدادات الطاقة من المنطقة إلى أوروبا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا»؛ لأن الجزائر أحد المزودين الأساسيين لأوروبا بالطاقة.

ومعروف أن الجزائر قررت، بعدما قطعت علاقاتها مع المغرب في أغسطس (آب) الماضي، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

من جهته، غرد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «سعدت بجلسة العمل المثمرة التي جمعتني اليوم مع وزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن. وقد تركزت محادثاتنا حول الفرص الواعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز التزامنا بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشياً مع قيمنا ومصالحنا المشتركة».

واستغرقت زيارة بلينكن إلى الجزائر 6 ساعات، وقدم إليها من الرباط.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، زارت الجزائر في 10 مارس (آذار) الحالي، حيث التقت الرئيس تبون ولعمامرة.