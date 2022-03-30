مداهمة منزل مواطن يبيع أسلحة كلاشينكوف في أجدابيا

داهم أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا منزلًا، وضبطوا أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة مختلفة وذخائر في أحد الأحياء السكنية بالمدينة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن معلومات وردت عن وجود شخص يقوم ببيع الأسلحة في أحد الأحياء السكنية بمدينة أجدابيا.

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وبعد التأكد من المعلومات، داهمت المديرية المنزل وضبطت أحد الأشخاص وجميع الأسلحة بحوزته، التي كانت سلاحًا ناريًا نوع كلاشينكوف، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

وحذرت مديرية أمن أجدابيا المواطنين من بيع وشراء الأسلحة النارية والذخائر، وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي مكان يقوم ببيع الأسلحة بالمدينة.