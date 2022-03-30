الدبيبة يشكل لجنة لتوسيع المشاركة السياسية وإطلاق حوار وطني

دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اللجنة التي شكلها تحت مسمى ” اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب” بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة قانون الانتخابات الذي أعده بشكل أحادي عبر لجنة وزارية.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع مع “اللجنة الوطنية”، الأربعاء، على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية، مشيراً إلى أن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة، وفق قوله.

وتضم اللجنة المشكلة 19 عضواً يترأسهم أشرف بلها، تتولى استلام مسودة قانون الانتخابات من اللجنة الوزارية واعداد آليات عملها التي تتركز على التواصل والتوعية الانتخابية وسط تعدد المسارات السياسية واشتداد الاستقطاب السياسي الناتج عن أزمة تسليم السلطة بين حكومة الوحدة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

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