علي القطراني يبحث مع وزير المواصلات نسبة إنجاز إنشاء صالة الرُكاب بمطار بنينا

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، علي فرج القطراني، اجتماعا مع وزير المواصلات حكيم الغزوي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، لمتابعة إجراءات مشروع إنشاء صالة الرُكاب بمطار بنينا الدولي الذي يُنفذه مصرف التجارة والتنمية بنظام الـ (BOT).

وناقش «القطراني» نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء صالة الرُكاب بمطار بنينا الدولي وما تبقى لاستكمال كافة مراحله بما يخدم المواطنين، كما تم مناقشة أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه المشروع وآليات تذليلها بالتنسيق مع إدارة مصرف التجارة والتنمية .

وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس التسييري أن افتتاح صالة ركاب مطار بنينا وتجهيزها بأحدث الأجهزة سيكون في أجل أقصاه مُنتصف شهر مايو القادم، وأثنى على الجهد المبذول من أجل تنفيذ هذا المشروع من نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي /أ. علي سالم الحبري ومصرف التجارة والتنمية ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال الطيب عبدالمالك وحرصهما على تقديم كل ما من شأنه الرفع من مُستوى الخدمات في مدينة بنغازي ودعم مدينة بنغازي في مُختلف المجالات.