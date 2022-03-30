الحكم المحلي تطلق منصة إلكترونية لتنظيم مشروعات المنظمات بالبلديات

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، عن إطلاقها منصة إلكترونية لمشروعات المنظمات تعمل على تنظيم عمل المنظمات وتمكين البلديات، من متابعة البرامج المنفذة والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية لعمداء بلديات ليبيا، والمنظمات الدولية الداعمة للبلديات واللامركزية في ليبيا.

وشهد الاجتماع الذي عُقد الأربعاء بالعاصمة طرابلس، مناقشة أولويات البلديات والتعاون مع المنظمات الدولية وآلية التنسيق خلال المرحلة القادمة لتنفيذ برامج دعم البلديات، فضلاً عن التأكيد على دعم البلديات التي لم تتلقَ الدعم في المدة الماضية.

وحضر الاجتماع ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولين عن عدد من المشاريع التنموية الممولة من حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

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