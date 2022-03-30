إنقاذ 203 مهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا

أنقذ حرس السواحل الليبي 203 مهاجرين غير نظاميين شمال منطقة أبوكماش البحرية في أقصى غرب البلاد، في وقت بحث فيه جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس تفعيل عمل الدوريات الصحراوية لمكافحة الهجرة.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية»، أمس، إن «أفراد نقطة حرس سواحل الزاوية، التابع لرئاسة أركان القوات البحرية، تمكنوا في عمليتين من إنقاذ قاربين مطاطين شمال منطقة أبوكماش البحرية، بناءً على بلاغ من عمليات حرس السواحل».

في سياق قريب، نظم جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اجتماعاً موسعاً، ضم منتسبي الجهاز على مستوى ليبيا من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب، والضباط وضباط الصف وموظفين تابعين للمناطق: الغربية والوسطى والجنوبية.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان الجهاز، مساء أول من أمس، تفعيل عمل الدوريات الصحراوية على القواطع الحدودية، وتتبع مسارات تهريب المهاجرين، ومكافحة العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر.