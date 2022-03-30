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وليامز تشدد على ضمان المشاركة السياسية للمرأة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على “الحاجة إلى تحقيق نسبة 30٪ بشأن مشاركة المرأة في السياسة بل وبنسب أعلى”، وهي النسبة التي نصت عليها مخرجات الحوار السياسي في جنيف.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز برئيسة حزب الميثاق الوطني انتصار بن عاشور والوفد المرافق لها، الأربعاء، جرى خلاله نقاش أهمية دور الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في العملية السياسية الليبية.

وأكدت وليامز، وفق تغريدة لها، على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المرأة في صنع القرار والمصالحة الوطنية، عقب استماعها إلى إيجاز عن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسجيل الأحزاب وتوعية الناخبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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